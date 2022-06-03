Білоруській армії давали наказ воювати проти України, але його не виконали – Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська твердить, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка давав наказ білоруським військам наступати в Україні, але вищий офіцерський ешелон не виконав його.

Джерело: Тихановська в youtube-ефірі блогера Марка Фейгіна

Пряма мова Тихановської: "Наша армія білоруська не готова ні морально, ні технічно. Так, звісно, там є люди, за думками експертів, до 10 тисяч людей, які готові йти на барикади, бо вони не усвідомлюють, що таке війна. Але основний склад – насамперед, це моральний аспект, що білоруська армія, білоруські солдати не розуміють, чому вони повинні воювати проти українців, наших сусідів, котрі мають до нас лише позитивні відчуття, заради амбіцій двох диктаторів.

У нас є свідчення, що такий наказ (наступати на територію України – ред.) був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що білоруські солдати деморалізовані й не мають жодного бажання йти в наступ, доєднуватися до російських військ. І цей наказ просто не "спустили" далі".

Деталі: Лідерка білоруської опозиції сказала, що на початку війни, коли ризик наступу білоруських військ був найбільшим, комітети солдатських матерів і демократичні ініціативи переконували білоруських солдатів переходити на бік Збройних сил України, якщо їх все-таки примусять наступати на Україну.

Тихановська переконана, що поточні військові навчання білоруської армії є лише спробою Лукашенка привернути свою увагу та створити враження, що він має вагомий вплив на геополітичній арені.

Вона сказала, що попри злочинну участь режиму Лукашенка в російській агресії, білоруський народ прагне зберегти добросусідські відносини з Україною.

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За її словами, в її оточенні є військові експерти, які мають джерела в номенклатурі режиму Лукашенка, які діляться вагомою інформацією.

Тихановська сподівається, що в момент слабкості режиму Лукашенка частина номенклатури та військові командири перейдуть на бік демократичної опозиції або відмовляться виконувати накази. Вона додала, що підпільно військові експерти встановлюють контакти з деякими військовими чинами в Білорусі.

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