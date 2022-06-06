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У Миколаєві пролунали вибухи – мер

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 09:56

У місті Миколаїв зранку в понеділок 6 червня чути вибухи.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич 

Пряма мова: "У місті лунають вибухи. Друзі, прошу всіх пройти до укриттів! Як мінімум - дотримуйтесь правила двох стін!".

Деталі: Із 01:37 до 06:20 у Миколаївській області тривала повітряна тривога, а з 09:55 оголосили загрозу артобстрілу у м. Миколаїв та Миколаївській територіальній громаді.

Цьому передувало: У ніч на 6 червня  один із районів Миколаєва зазнав артилерійських обстрілів. За даними обласної військової адміністрації, в місті було пошкоджено приватний будинок.

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Теми: Миколаїввійнавибух
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