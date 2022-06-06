Ризик висадки російського десанту в Одесі є постійно – речник ОВА

Станом на ранок 6 червня у Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту, загроза висадки ворожого десанту в Одесі також не зникла.

Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Пряма мова: "Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують проводити певні маневрування та перегрупування.

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Наразі відомо про те, що з крилатими ракетами на борту знаходиться один надводний корабель та один підводний човен, а також декілька великих десантних човнів

Ризик висадки морського десанту залишається постійним, але наразі не видно особливої підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції.

Деталі: За словами Братчука, на острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але стримувальні заходи проводять і українські бійці.

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Речник ОВА додав, що ракетні удари – головна тактика росіян.

Цьому передувало: 3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що однією з перешкод для розмінування одеського порту та експорту українського врожаю є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на Одесу.

Вранці 4 червня російська армія завдала ракетного удару по складах сільгосппідприємства в Одеській області, двоє людей постраждали.