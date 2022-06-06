Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ризик висадки російського десанту в Одесі є постійно – речник ОВА

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 11:21

Станом на ранок 6 червня у Чорному морі перебувають кілька російських суден із крилатими ракетами на борту, загроза висадки ворожого десанту в Одесі також не зникла. 

Джерело: речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук 

Пряма мова: "Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації продовжують проводити певні маневрування та перегрупування. 

Реклама:

Наразі відомо про те, що з крилатими ракетами на борту знаходиться один надводний корабель та один підводний човен, а також декілька великих десантних човнів 

Ризик висадки морського десанту залишається постійним, але наразі не видно особливої підготовки ворога до активної фази проведення саме десантної військової операції. 

Деталі: За словами Братчука, на острові Зміїний ворог продовжує нарощувати свої бойові можливості, але стримувальні заходи проводять і українські бійці.

ВІДЕО ДНЯ

Речник ОВА додав, що ракетні удари – головна тактика росіян. 

Цьому передувало: 3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що однією з перешкод для розмінування одеського порту та експорту українського врожаю є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на Одесу.

Вранці 4 червня російська армія завдала ракетного удару по складах сільгосппідприємства в Одеській області, двоє людей постраждали.

Теми: ОдесаОдеська областьЧорне моревійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Одеса
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: