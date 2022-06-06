Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвія заборонила всі телеканали РФ до закінчення війни і повернення Криму Україні

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 13:11

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Delfi.

Рішення було ухвалене з огляду на нову законодавчу норму, яка передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Це рішення набере чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України і не поверне окупований Крим.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, "Кіно24", "Світ ТВ", "Полювання та риболовля", "Перець", "Російський Ілюзіон" та інші.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов із проханням призупинити це рішення. 

29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру російські телеканали "THT - Комеді", TNT4 International, "П'ятниця", KHL TV Channel та TNT Music. Суд пояснив своє рішення тим, що рада не змогла аргументувати, як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

ВІДЕО ДНЯ

Рада оскаржила це рішення у суді вищої інстанції. 26 травня Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про електронні ЗМІ, які наділяють Національну раду з електронних ЗМІ правом обмежувати іноземні програми, якщо їх роблять у країнах, що загрожують суверенітету інших країн.

Теми: ЛатвіяРосіятелебаченняпропаганда
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Латвія
Глава МЗС Латвії потролив політиків, що телефонують Путіну
У Ризі кілька тисяч людей вимагають позбутися спадщини СРСР
РФ хоче компенсацій від Латвії за рішення щодо радянського пам'ятника 
Останні новини
02:51
США посилюватимуть позиції України у протистоянні Росії – Білий дім
02:17
За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині
01:51
Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік
01:32
Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку
00:50
Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен
00:01
Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
23:35
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
Усі новини...