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Кулеба: Путіну довіряти не можна, його слова – пусті

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:50

Словам президента Росії Володимира Путіна про те, що РФ не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу, довіряти не можна.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлерові Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні".

Що передувало: Президент РФ в інтерв'ю програмі "Москва.Кремль.Путін" заявив, що Україна для експорту продовольства може використовувати порти Миколаєва та Одеси, попередньо їх розмінувавши.

Мовляв, Росія не користуватиметься ситуацією розмінування, щоб вдатися до "якихось атак з моря".

Теми: війнаКулеба ДмитроПутін
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