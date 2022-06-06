Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань

Мер Лозової що у Харківській області повідомив, що російські війська в ніч на 6 червня обстріляли місто ракетами, пошкоджені 5 закладів освіти, критична інфраструктура та житлові будинки.

Джерело: мер міста Сергій Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ніч почалася негарно, Лозівську громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, людських втрат немає.

Можу сказати, що пошкоджені дві школи, три дитячих садки, також значна частина багатоповерхівок та гуртожитки, де проживали ще й переселенці.

Деталі: Також він зазначив, що пошкоджені й об'єкти критичної інфраструктури, їх ремонтують.

Нагадаємо: У цю ж ніч на Харківщині росіяни обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське.