Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 14:42
фото slk.kh.ua

Мер Лозової що у Харківській області повідомив, що російські війська в ніч на 6 червня обстріляли місто ракетами, пошкоджені 5 закладів освіти, критична інфраструктура та житлові будинки.

Джерело: мер міста Сергій Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ніч почалася негарно, Лозівську громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, людських втрат немає.

Можу сказати, що пошкоджені дві школи, три дитячих садки, також значна частина багатоповерхівок та гуртожитки, де проживали ще й переселенці.

Деталі: Також він зазначив, що пошкоджені й об'єкти критичної інфраструктури, їх ремонтують.

Нагадаємо: У цю ж ніч на Харківщині росіяни обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське.

Теми: Харківська областьобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Харківська область
Росіяни намагаються втримати позиції і наступати на Харківщині – Синєгубов
Харківщина: росіяни випустили 4 ракети по цивільному аеродрому
Звільнений глава СБУ Харківщини: Претензій до моєї роботи не було
Останні новини
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
22:15
Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
22:09
У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель – ВЦА
22:00
Між Києвом та Ірпенем можуть побудувати тролейбусну лінію
21:53
У Туреччині відбудуться навчання НАТО
21:50
На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак і знищили техніку окупантів
Усі новини...