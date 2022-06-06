Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань
Понеділок, 6 червня 2022, 14:42
Мер Лозової що у Харківській області повідомив, що російські війська в ніч на 6 червня обстріляли місто ракетами, пошкоджені 5 закладів освіти, критична інфраструктура та житлові будинки.
Джерело: мер міста Сергій Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Ніч почалася негарно, Лозівську громаду обстріляли ракетами. Слава Богу, людських втрат немає.
Можу сказати, що пошкоджені дві школи, три дитячих садки, також значна частина багатоповерхівок та гуртожитки, де проживали ще й переселенці.
Деталі: Також він зазначив, що пошкоджені й об'єкти критичної інфраструктури, їх ремонтують.
Нагадаємо: У цю ж ніч на Харківщині росіяни обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське.