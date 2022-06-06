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Ранкові обстріли Миколаєва: загинула одна людина, є постраждалі

"Українська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 14:44

Під час ранкових обстрілів Миколаєва російськими військами постраждали мешканці міста, одна людина загинула.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram

Пряма мова: "З самого ранку окупанти знову хаотично обстрілювали Миколаїв. Гатили по житлових будинках у різних районах міста, де немає ніяких військових об’єктів".

Деталі: За попередньою інформацією, у результаті обстрілів одна людина загинула та є постраждалі серед цивільного населення.  

Нагадаємо: Зранку 6 червня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про звуки вибухів в обласному центрі.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає.

Теми: Миколаїввійна
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