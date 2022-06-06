Озброєні до зубів чоловіки чекали повернення росіян на Чернігівщину, аби їм допомагати – СБУ

Служба безпеки затримала злочинців з цілим арсеналом зброї на Чернігівщині, які готувалися допомогти російським військам у разі повторного вторгнення в область.

Джерело: СБУ

Деталі: До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, завербовані російськими спецслужбами.

У них знайшли зброю та обладнання російського спецназу, які вони зберігали в будинках та гаражах поблизу Чернігова.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником

бойові осколкові гранати

набої до стрілецької зброї

оптичні приціли та прилади нічного бачення.

Нагадаємо: Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.