Озброєні до зубів чоловіки чекали повернення росіян на Чернігівщину, аби їм допомагати – СБУ
Понеділок, 6 червня 2022, 15:43
Служба безпеки затримала злочинців з цілим арсеналом зброї на Чернігівщині, які готувалися допомогти російським військам у разі повторного вторгнення в область.
Джерело: СБУ
Деталі: До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, завербовані російськими спецслужбами.
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У них знайшли зброю та обладнання російського спецназу, які вони зберігали в будинках та гаражах поблизу Чернігова.
Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.
Під час обшуків у зловмисників також виявлено:
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- снайперську гвинтівку Драгунова з глушником
- бойові осколкові гранати
- набої до стрілецької зброї
- оптичні приціли та прилади нічного бачення.
Нагадаємо: Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.