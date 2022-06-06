В Міноборони пояснили, чому ЗСУ байдуже, хто з генералів РФ керує на фронті

В Міноборони України кажуть, що зміна російських військових начальників не впливає на тактику армії РФ: загарбники діяли і продовжують діяти виключно у варварський спосіб.

Джерело: речник Міноборони України полковник Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 6 червня

Деталі: Журналісти поцікавилися, чи означатиме загибель російського генерал-майор Романа Кутузова якісь зміни в тактиці ворога. За словами Мотузяника, ворог від початку війни обрав стратегію тотального знищення і дотримується її.

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Пряма мова: "Нічого це не змінить, російська армія діє у варварський спосіб, незалежно від того, хто нею керує. Армія РФ воює цілком для нас зрозуміло: у прямих сутичках з українськими військовослужбовцями у них майже немає шансів.

Там є підготовлені спецпідрозділи.. але переважно російська піхота не має шансів у боях із нашими вмотивованими досвідченими професійними військовослужбовцями.

Тому російська сторона нищить все артилерією, а потім туди "героїчно" входить піхота… Тому - хто буде керувати на яких напрямках – великої різниці для української армії це не становить".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Про смерть Кутузова повідомив кореспондент російської пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков. Генерала ліквідували у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.