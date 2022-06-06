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Зеленський про громадянство Невзорова: Якщо можемо хитати Росію, треба це робити

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 17:14
Олександр Невзоров, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський, коментуючи прагнення російського журналіста і ексдепутата Держдуми РФ Олександра Невзорова отримати українське громадянство, заявив, що Україна має "хитати" Росію, якщо має таку можливість.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами, повідомляє Суспільне, Невзоров в інтерв’ю Олесі Бацман, повідомляє Ліга

Пряма мова Зеленського: "Я знаю, що він (Невзоров — ред.) хотів полишити громадянство РФ, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках".

"Якщо ми можемо хитати Росію, то треба це робити. Я вважаю, що це наша зброя теж — люди, будь-якого громадянства, які виступають за Україну".

Деталі: Водночас президент не пояснив, чи отримав Невзоров українське громадянство.

Разом з тим, сам Невзоров, пояснюючи необхідність набуття українського громадянства, заявив, що має "диявольськи сильне бажання зупинити війну, зупинити так, як я бачу цю зупинку".

Журналіст заявив, що займається інформаційною війною проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

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"У нас свій інформаційний фронт і його закони. Це вже й моя війна. У мене мета – виграти цю війну, принаймні, на тій ділянці, яка моя особиста, персональна", – сказав він, додавши, що тут його цілі й цілі України "абсолютно збігаються".

Невзоров заявив, що був раніше довіреною особою Путіна "з однієї причини: він урятував мені життя" – нібито заступився за нього, коли працівника росЗМІ хотіли "вбити бандити".

Що передувало: 3-го червня російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що прагне отримати українське громадянство, бо "стає на бік жертви".

Довідка: Олександр Невзоров — 63-річний російський блогер та журналіст. У 1993—2007 роках він був депутатом російської Держдуми. Працював на телеканалі ГРТ, який у 1990-ті роки був під контролем олігарха Бориса Березовського. У 2012 році на виборах президента Росії Невзоров був довіреною особою Путіна.

У 2015 році після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Невзоров заявляв, що у нього "немає національності". В останні роки здебільшого був відомий як блогер та запрошений спікер російських опозиційних ЗМІ. Також він веде свій YouTube канал, де різко критикує російську владу та армію, а більшість своїх випусків закінчує словами "Слава Україні".

Ще у квітні Міністерство юстиції Росії включило Невзорова до реєстру ЗМІ — "іноземних агентів". Влада РФ порушила справу проти російського журналіста за статтею про поширення "фейків" проти російських військових через те, що у своїх соцмережах Невзоров опублікував інформацію про обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі.

МВС Росії згодом оголосило публіциста у розшук під час його перебування в Ізраїлі.

Теми: ЗеленськийРосіяЗМІгромадянство
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