За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько 18:30 по території Великописарівської громади було 6 приходів з міномета.

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Ближче до 19 по Хотинській громаді ворог вів мінометний вогонь, близько 17 ударів.

Після 20 години ворог відкрив вогонь, ймовірно, із САУ зі свого боку по території Ворожбянської громади, було 17 вибухів.

В усіх випадках жертв немає".

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Що передувало: У понеділок російські війська сильно обстрілювали з мінометів прикордонні райони Сумської області.