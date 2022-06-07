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США посилюватимуть позиції України у протистоянні Росії – Білий дім

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 02:51
США посилюватимуть позиції України у протистоянні Росії – Білий дім
фото: Getty Images

Сполучені Штати докладатимуть зусилля, щоб в України були сильні позиції у протистоянні Росії.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вони (українці – ред.) воюють за свою демократію, і ми робитимемо все, що можемо, щоби посилити їхні позиції, щоби вони могли захистити себе, а також, якщо з’явиться можливість для переговорів, вони могли їх проводити з позицій сильного".

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Деталі: Жан-П’єр підкреслила, що саме Росія проявляє агресію та нападає на суверенітет і територіальну цілісність України.

Теми: СШАвійнаРосія
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