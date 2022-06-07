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Доба в областях: окупанти обстрілювали схід і південь України, бої на Луганщині, є загиблі

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 09:20
Фото з Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая

Російські війська обстрілювали з важкої артилерії, мінометів, "Градів", "Смерчів" та "Ураганів" Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Миколаївську та Херсонську області, у результаті чого є загиблі люди та численні руйнування.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 7 червня

Деталі: На Дніпропетровщині знову обстріляли громаду на межі з Херсонщиною. Ударили з "Ураганів". Одна людина поранена. Пошкоджені будинки.

Сумська область: вночі російський ворог обстріляв Середину-Буду. Обстріл почався близько 5 ранку, були постріли з міномета і потім – артилерійський вогонь. Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж пошкоджені, там виникли пожежі. Пошкоджена лінія електропередач. Інформація по руйнуванням уточнюється. За попередніми даними, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Харківщина: вночі було кілька ворожих обстрілів Київського району міста Харків, загорівся будинок, з-під завалів врятували одну людину. Ще одна пожежа виникла в адмінбудівлі, постраждалих немає. Всього за добу по області 4 поранених, були обстріли в Дергачах, Ізюмському районі. Дві людини протягом доби внаслідок обстрілів загинули: у Дергачах та Чорноглазівці.

Луганська область: росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини. Тривають бої за Сєвєродонецьк. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Також росіяни обстріляли Золоте – зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків. Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи.

Донеччина: росіяни обстрілюють всю лінію фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган". Окупанти завдали ракетних ударів по Кураховому та Авдіївці, касетними боєприпасами – по Миколаївці. Також під ворожим вогнем опинилися Бахмут, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайське, с.Нетайлове. Пошкоджено 26 об’єктів (17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок, промислові та соціальні об'єкти). За добу загинуло троє людей, з них одна дитина, поранено шестеро, у тому числі дві дитини.

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Миколаївська область: росіяни зранку знову обстріляли Миколаїв. Інформація уточнюється. Вночі ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада, внаслідок чого загинули дві людина, одна людина поранена. Пошкоджені адмінприміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Херсонщина: бойові дії тривають, росіяни продовжують обстрілювати окуповані села Херсонщини з артилерії та намагаються повернути звільнені ЗСУ території. Важка ситуація у населених пунктах Бериславського району. Гуманітарну допомогу туди доставити неможливо. Окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.

Теми: Українавійна
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