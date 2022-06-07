Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька – Гайдай

Російські війська продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, водночас штурм загарбників у напрямку Новоохтирки та Воронового відбили.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Наразі ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Також відбито штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового. У районі Білогорівки противник використовує диверсійно-розвідувальні групи".

Деталі: Голова ОВА також повідомив, що росіяни 6 червня обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу – там постраждали дві людини.

Фото з Telegram гайдая

На ринку спалахнула пожежа – загоряння на площі 1 000 квадратних метрів загасили лише ближче до вечора.

Фото з Telegram гайдая

Ще трьох поранених – два чоловіки та жінку – у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів.

Також зранку 6 червня ворог обстріляв місто Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське – 11 пошкоджених будинків.

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Протягом минулої доби збройні сили України відбили 10 атак ворога, знищили 1 танк, 3 артилерійських системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

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