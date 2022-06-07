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Щонайменше 263 дитини загинули внаслідок війни Росії проти України

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 09:59

Враховуючи хлопчика, який підірвався на міні на пляжі в окупованому Маріуполі, кількість підтверджених жертв війни Росії проти України серед дітей сягнула 263-х. 

Джерело: дані ювенальних прокурорів, Офіс генпрокурора

Деталі: 3 червня на пляжі в м. Маріуполь Донецької області двоє людей загинули через вибух міни. Один із загиблих – хлопчик 8 років. 

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Станом на ранок 7 червня щонайменше 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинули, понад 467 дітей отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 190, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській -області – 17, у Києві – 16, у Житомирській області – 15.

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Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через сайт warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Теми: дітивійнаМаріупольпрокуратура
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