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На пляжі в окупованому Маріуполі підірвалися на міні дитина і дорослий – радник мера

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 18:36
На пляжі в окупованому Маріуполі підірвалися на міні дитина і дорослий – радник мера
пляж у маріуполі 3 червня. фото: getty images

Двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик, загинули від вибуху міни 3 червня на пляжі в окупованому Маріуполі.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі "Піщаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один із загиблих - хлопчик 8 років. 

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Пляж "Піщаний" - пляж, що примикає до Маріупольського порту, і який так показово роботами-мінерами на камеру було розміновано окупантами. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців.

Деталі: Андрющенко підкреслив, що адміністрація колаборантів закликає людей ходити на пляжі, бо там нібито безпечно. За словами радника мера, на пропагандистських ресурсах поширюють фото й відео сонячних пляжів Маріуполя.

Андрющенко поклав провину за смерть двох людей на Іващенка та російських окупантів, які заводять людей в оману й заохочують наражати себе на небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Андрющенко раніше розповідав, що мешканці Маріуполя стоять за питною водою від окупантів упродовж кількох днів, а гуманітарну допомогу роздають винятково пенсіонерам.
  • Крім того, за даними радника, російські окупанти зносять зруйновані будинки, не розбираючи з-під завалів тіла загиблих людей.
  • Адміністрація колаборантів вирішила посилити фільтрацію людей в Маріуполі, фактично заборонивши переміщення між районами міста. Крім того, Через загрозу спалаху холери місто хочуть закрити на карантин.

Теми: Маріупольмінуванняокупаціяжертви
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