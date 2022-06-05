На пляжі в окупованому Маріуполі підірвалися на міні дитина і дорослий – радник мера
Двоє людей, зокрема 8-річний хлопчик, загинули від вибуху міни 3 червня на пляжі в окупованому Маріуполі.
Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Пряма мова Андрющенка: "Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі "Піщаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один із загиблих - хлопчик 8 років.
Пляж "Піщаний" - пляж, що примикає до Маріупольського порту, і який так показово роботами-мінерами на камеру було розміновано окупантами. Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців.
Деталі: Андрющенко підкреслив, що адміністрація колаборантів закликає людей ходити на пляжі, бо там нібито безпечно. За словами радника мера, на пропагандистських ресурсах поширюють фото й відео сонячних пляжів Маріуполя.
Андрющенко поклав провину за смерть двох людей на Іващенка та російських окупантів, які заводять людей в оману й заохочують наражати себе на небезпеку.
Передісторія:
- Андрющенко раніше розповідав, що мешканці Маріуполя стоять за питною водою від окупантів упродовж кількох днів, а гуманітарну допомогу роздають винятково пенсіонерам.
- Крім того, за даними радника, російські окупанти зносять зруйновані будинки, не розбираючи з-під завалів тіла загиблих людей.
- Адміністрація колаборантів вирішила посилити фільтрацію людей в Маріуполі, фактично заборонивши переміщення між районами міста. Крім того, Через загрозу спалаху холери місто хочуть закрити на карантин.