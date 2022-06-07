СБУ затримала ексбойовика, який намагався влаштуватися в десант ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: За даними слідства, уродженець Донеччини в 2019 році склав присягу на вірність так званій "ДНР" та впродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

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Потім він транзитом через Росію в’їхав на підконтрольну українській владі територію. Наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Дослівно спецслужба: "Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності незаконного збройного формування.

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Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними".

Нагадаємо: В травні на Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

За даними спецслужби, мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.