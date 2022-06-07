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СБУ затримала ексбойовика, який намагався влаштуватися в десант ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 13:07
фото сбу

Контррозвідка Служби безпеки України затримала колишнього бойовика "ДНР", який хотів призватися на військову службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: За даними слідства, уродженець Донеччини в 2019 році склав присягу на вірність так званій "ДНР" та впродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через Росію в’їхав на підконтрольну українській владі територію. Наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ.

Дослівно спецслужба: "Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ.

Наразі зловмисник затриманий. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації та участі в діяльності незаконного збройного формування.

 

Також встановлюється справжня мета "палкого бажання" фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежуються зв’язки ексбойовика з псевдоспецслужбами так званої "ДНР" та ймовірність його співпраці з ними".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В травні на Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

За даними спецслужби, мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

Теми: СБУЖитомирщинавійна
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