СБУ затримала російського агента, який намагався проникнути до лав ЗСУ

Служба безпеки України запобігла проникненню російської агентури до лав бойового підрозділу ЗСУ

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

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Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО".

Деталі: За словами Дехтяренка, крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

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За даними СБУ, після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату – хотів, щоб його взяли до однієї з військових частин.

Втім спецслужба викрила ворожі плани і затримала зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про решту спецоперацій СБУ – дивіться відео спікера відомства.