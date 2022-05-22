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СБУ затримала російського агента, який намагався проникнути до лав ЗСУ

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 12:18
фото СБУ

Служба безпеки України запобігла проникненню російської агентури до лав бойового підрозділу ЗСУ

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "На Житомирщині СБУ затримала російського агента, який хотів призватися до бойового підрозділу ЗСУ для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь окупантів.

Встановлено, що мешканець Київської області був завербований ворогом на початку повномасштабної агресії РФ.

Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО".

Деталі: За словами Дехтяренка, крім цього, зловмисник "підказував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

За даними СБУ, після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату – хотів, щоб його взяли до однієї з військових частин.

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Втім спецслужба викрила ворожі плани і затримала зрадника. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про решту спецоперацій СБУ – дивіться відео спікера відомства.

Теми: СБУвійна
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