РосЗМІ повідомили про вибух у Херсоні поряд із адміністрацією
Вівторок, 7 червня 2022, 13:20
Російське пропагандистське видання повідомляє про вибух у Херсоні, який стався у кафе неподалік від міської адміністрації.
Джерело: РИА Новости та "Известия"
Деталі: Очевидці повідомили, що вибух стався у кафе неподалік від адміністрації Херсона.
Реклама:
Пізніше РИА Новости повідомило, що одна людина поранена під час вибуху в кафе. За попередніми даними, легке поранення отримав офіціант.
Судячи з відео, в кафе вибило двері.
ВІДЕО ДНЯ
За даними "Известий", вибух стався у кафе "Ностальжі" навпроти будівлі військово-цивільної адміністрації.
Раніше цього ж дня так званий "голова ВЦА", колаборант Кирило Стремоусов анонсував проведення "референдуму" про входження Херсонської області до складу РФ.