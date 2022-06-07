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РосЗМІ повідомили про вибух у Херсоні поряд із адміністрацією

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 13:20
РосЗМІ повідомили про вибух у Херсоні поряд із адміністрацією
Херсонське кафе, де стався вибух, скриншот

Російське пропагандистське видання повідомляє про вибух у Херсоні, який стався у кафе неподалік від міської адміністрації.

Джерело: РИА Новости та "Известия"

Деталі: Очевидці повідомили, що вибух стався у кафе неподалік від адміністрації Херсона.

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Пізніше РИА Новости повідомило, що одна людина поранена під час вибуху в кафе. За попередніми даними, легке поранення отримав офіціант.

Судячи з відео, в кафе вибило двері.

ВІДЕО ДНЯ

За даними "Известий", вибух стався у кафе "Ностальжі" навпроти будівлі військово-цивільної адміністрації.

Раніше цього ж дня так званий "голова ВЦА", колаборант Кирило Стремоусов анонсував проведення "референдуму" про входження Херсонської області до складу РФ.

Теми: Херсонвибух
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