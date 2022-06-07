Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ставленник Кремля сподівається на "референдум" на Херсонщині

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 11:31

Призначена російськими військовими влада колаборантів у Херсонській області сподівається, що в окупованому регіоні пройде "референдум" про входження до складу Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова

Пряма мова колаборанта Стремоусова: "Ми залишилися без законодавчої влади, тому нами було створено громадську раду, яка і представляє представників народу, і вони вже прийматимуть якісь проміжні рішення. 

Реклама:

Я думаю, що це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області за самовизначенням Херсонської області".

Деталі: Представник окупаційної влади не уточнив, коли відбудеться "референдум". За словами Стремоусова, ще "багато роботи" у цьому плані.

На наступному етапі колаборанти збираються провести незаконні "вибори".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

Теми: Херсонська областьокупаціяреферендум
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: