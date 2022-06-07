Ставленник Кремля сподівається на "референдум" на Херсонщині

Призначена російськими військовими влада колаборантів у Херсонській області сподівається, що в окупованому регіоні пройде "референдум" про входження до складу Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова

Пряма мова колаборанта Стремоусова: "Ми залишилися без законодавчої влади, тому нами було створено громадську раду, яка і представляє представників народу, і вони вже прийматимуть якісь проміжні рішення.

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Я думаю, що це, швидше за все, буде референдум, який проводитиметься на території Херсонської області за самовизначенням Херсонської області".

Деталі: Представник окупаційної влади не уточнив, коли відбудеться "референдум". За словами Стремоусова, ще "багато роботи" у цьому плані.

На наступному етапі колаборанти збираються провести незаконні "вибори".

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