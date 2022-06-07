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Суд дав по 15 років мешканцям ОРДО, які перейшли на бік окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 17:56
Pixabay.com

Суд засудив чотирьох громадян України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду і виправдання агресії РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора

 
усі фото з сайту ОГП

Деталі: Івано-Франківський міський суд визнав винними чотирьох осіб у державній зраді та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України). Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, судом прийнято рішення про знищення речових доказів у справі – паспортів громадян НЗФ "ДНР", а також одягу військовослужбовців збройних сил РФ.

Дослівно: "Прокурори у суді довели, що засуджені – троє стрілків і кулеметник 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої "ДНР", будучи громадянами України, перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану.

 

Вони брали участь у підготовці до проведення бойових дій загарбників проти України. Також засуджені визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, і тимчасову окупацію частини території нашої держави.

 

У березні 2022 року вони прибули на територію Харківської області з метою подальшої окупації території України збройними силами РФ.

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Там з бойовою зброєю та документами громадян "ДНР" їх затримали військовослужбовці Збройних Сил України".

Теми: ДНРОРДЛОвійнасуд
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