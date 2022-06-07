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У Мелітополі після візиту посланця Путіна заявили про підготовку "референдуму"

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 22:19
У Мелітополі після візиту посланця Путіна заявили про підготовку референдуму
Сергій Кирієнко і Володимир Путін, Getty Images

Окупований Росією Мелітополь Запорізької області відвідав перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, окупаційна влада міста заявляє про підготовку "референдуму".

Джерело: представниця окупаційної влади Мелітополя, так звана "мер міста" Галина Данильченко у відеозверненні, який публікує російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Данильченко заявила, що Кирієнко відвідав Мелітополь "із робочим візитом" та подякував працівникам житлово-комунальної сфери, медицини, освіти та "керівництву регіону" за те, що місто нібито "живе мирним життям", а також "за внесок кожного мешканця міста в побудову нового життя".

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Пряма мова: "А ми, у свою чергу, дуже вдячні РФ за ту допомогу та підтримку, яку нам надають у побудові цього життя. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією. РФ тут тепер назавжди. І ми тепер починаємо готуватись до референдуму".

Що передувало: Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що так звані "референдуми" про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.

Теми: МелітопольРосіявійнаокупація
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