У Мелітополі після візиту посланця Путіна заявили про підготовку "референдуму"

Окупований Росією Мелітополь Запорізької області відвідав перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, окупаційна влада міста заявляє про підготовку "референдуму".

Джерело: представниця окупаційної влади Мелітополя, так звана "мер міста" Галина Данильченко у відеозверненні, який публікує російське пропагандистське агентство РИА Новости

Деталі: Данильченко заявила, що Кирієнко відвідав Мелітополь "із робочим візитом" та подякував працівникам житлово-комунальної сфери, медицини, освіти та "керівництву регіону" за те, що місто нібито "живе мирним життям", а також "за внесок кожного мешканця міста в побудову нового життя".

Реклама:

Пряма мова: "А ми, у свою чергу, дуже вдячні РФ за ту допомогу та підтримку, яку нам надають у побудові цього життя. Ми знаємо, що наше майбутнє єдине з Росією. РФ тут тепер назавжди. І ми тепер починаємо готуватись до референдуму".

Що передувало: Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що так звані "референдуми" про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.