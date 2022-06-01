У Раді Федерації кажуть, що "референдуми" про приєднання частини України до РФ будуть протягом року

Так званий сенатор Ради Федерації від Криму Сергій Цеков заявив, що так звані референдуми про приєднання до Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей можуть пройти протягом року.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Цекова: "Абсолютно погоджуюся, що ці регіони мають бути з Росією. Думаю, все може статися у значно більших (ніж Донбас, Херсонська та Запорізька області – ред.) розмірах.

Я думаю, що всі території, які контролює Росія, мають дуже великі шанси возз'єднатися з РФ. Це російські території".

Деталі: На його думку, процес проведення референдумів на Донбасі, у Херсонській та Запорізькій областях щодо "приєднання" до Росії буде "досить швидким, протягом року".

Цеков також вважає, що Херсон, Запоріжжя та Донбас самі зможуть забезпечити своє відновлення, оскільки "це регіони бюджетоутворюючі, регіони-донори", з яких нібито "все висмоктувала Західна Україна".

Сенатор-колаборат також заявив, що не можна "залишати жителів того ж Харкова, Ізюма, щоб націоналісти прийшли і почали знущатися з мешканців".

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Довідково: Сергій Цеков – український колаборант із Росією, колишній український, а зараз російський політик, сенатор. Перший член Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму з 24 вересня 2014 року.

Росія у 2014 році на підставі так званого "референдуму" анексувала українським Крим.

Що було раніше: 29 травня призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що збирається "приєднувати" Херсонську область до Росії наступного року і для цього імовірно треба буде все ж таки провести "референдум".

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