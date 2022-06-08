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Окупанти на Херсонщині розпочали підготовку до відзначення дня Росії – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 01:18
Окупанти на Херсонщині розпочали підготовку до відзначення дня Росії – ОК Південь
Люди протестують проти окупації Херсона. Фото: медіаплатформа "Вгору"

Російські загарбники у Херсонській області розпочали підготовку до відзначення дня Росії.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: У Бериславському районі Херсонщини важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі.

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Тим часом окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії в області.

"У самому тимчасово окупованому Херсоні, так звана адміністрація, готова платити за отримання російського паспорта та підтримку референдуму, однак прихильників серед населення майже немає", – ідеться в повідомленні.

Натомість, Херсон регулярно вкривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з’являються державні прапори України.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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