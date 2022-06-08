Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії – американські експерти

Примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська продовжили наступальні операції в кількох місцях на сході України, але не отримали жодного підтвердженого виграшу в наземних атаках 7 червня.

Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", як повідомляється, посилюють напругу всередині країни та протидію війні Росії.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектору Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій у промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.

Загарбники продовжували просуватися на Слов’янськ, на південний схід із району Ізюма та на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, яка зупинила більшість прямих фронтальних штурмів із Ізюма.

Російські війська, ймовірно, намагаються посилити свої дії в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська як з району Тошківка-Устинівка на півдні, так і з Куп'янська з північного заходу.