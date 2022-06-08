Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії – американські експерти
Середа, 8 червня 2022, 04:10
Примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.
Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Російські війська продовжили наступальні операції в кількох місцях на сході України, але не отримали жодного підтвердженого виграшу в наземних атаках 7 червня.
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Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", як повідомляється, посилюють напругу всередині країни та протидію війні Росії.
Ключові висновки експертів ISW:
- Російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектору Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій у промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.
- Загарбники продовжували просуватися на Слов’янськ, на південний схід із району Ізюма та на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, яка зупинила більшість прямих фронтальних штурмів із Ізюма.
- Російські війська, ймовірно, намагаються посилити свої дії в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська як з району Тошківка-Устинівка на півдні, так і з Куп'янська з північного заходу.
- Окупанти почали відводити позиції у Запорізькій області або для ротації підрозділів, які зазнали втрат, у тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області, хоча ISW наразі не може підтвердити призначення цих сил.
- 7 червня російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Ігулець (який знаходиться під контролем українських військових – ред.).
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська відновили транзитне сполучення між тимчасово окупованими містами та Кримом.
- Російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами придушення українського опору та пошуку прихильників партизан, незважаючи на все більш "драконівські" окупаційні заходи та спроби підкупу українських цивільних.
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