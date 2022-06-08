Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії – американські експерти

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 04:10
Цензура і примусова мобілізація посилюють напругу в Росії – американські експерти
фото: Getty Images

Примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська продовжили наступальні операції в кількох місцях на сході України, але не отримали жодного підтвердженого виграшу в наземних атаках 7 червня.

Реклама:

Зусилля Кремля щодо цензури інформації про загиблих військовослужбовців і триваюча примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР", як повідомляється, посилюють напругу всередині країни та протидію війні Росії.

 

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська, ймовірно, встановили контроль над більшою частиною житлового сектору Сєвєродонецька і провели штурм українських позицій у промисловій зоні за минулу добу. Операційне середовище в місті залишається мінливим.
 
  • Загарбники продовжували просуватися на Слов’янськ, на південний схід із району Ізюма та на захід від Лимана, намагаючись прорвати українську оборону, яка зупинила більшість прямих фронтальних штурмів із Ізюма.
  • Російські війська, ймовірно, намагаються посилити свої дії в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська як з району Тошківка-Устинівка на півдні, так і з Куп'янська з північного заходу.
 
  • Окупанти почали відводити позиції у Запорізькій області або для ротації підрозділів, які зазнали втрат, у тил, або для посилення оборони Росії на північному заході Херсонської області, хоча ISW наразі не може підтвердити призначення цих сил.
  • 7 червня російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному березі річки Ігулець (який знаходиться під контролем українських військових – ред.).
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські війська відновили транзитне сполучення між тимчасово окупованими містами та Кримом.
  • Російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами придушення українського опору та пошуку прихильників партизан, незважаючи на все більш "драконівські" окупаційні заходи та спроби підкупу українських цивільних.
 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ
Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
Міноборони Білорусі заявило про навчання "переходу з мирного на воєнний час"
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: