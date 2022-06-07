Влада РФ змушує мовчати і погрожує сім'ям загиблих із крейсера "Москва" – розвідка
З рідними російських моряків ураженого і затонулого крейсера "Москва" працює спеціальна група психологів, медиків та юристів, основна мета яких унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків.
Джерело: Головне управління розвідки МОУ, видання "Медиазона"
Дослівно: "За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням".
Деталі: За даними української розвідки, в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту РФ з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.
Згодом стало відомо, виходячи з відповіді прокуратури Чорноморського флоту РФ на запит матері пораненого моряка Гульназа Уразаєва, що військову частину 84201, де служили моряки крейсера "Москва", внесли до списку учасників "спеціальної військової операції".
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажу загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви", які шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".