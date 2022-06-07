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Влада РФ змушує мовчати і погрожує сім'ям загиблих із крейсера "Москва" – розвідка

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 12:36
Влада РФ змушує мовчати і погрожує сім'ям загиблих із крейсера Москва – розвідка
ФОТО OSINTTECHNICAL З TWITTER

З рідними російських моряків ураженого і затонулого крейсера "Москва" працює спеціальна група психологів, медиків та юристів, основна мета яких унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ, видання "Медиазона"

Дослівно: "За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням".

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Деталі: За даними української розвідки, в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту РФ з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Згодом стало відомо, виходячи з відповіді прокуратури Чорноморського флоту РФ на запит матері пораненого моряка Гульназа Уразаєва, що військову частину 84201, де служили моряки крейсера "Москва", внесли до списку учасників "спеціальної військової операції".

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Теми: війнаРосіяфлотрозвідка
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