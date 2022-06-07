Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада РФ змушує мовчати і погрожує сім'ям загиблих із крейсера "Москва" – розвідка

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 12:36
ФОТО OSINTTECHNICAL З TWITTER

З рідними російських моряків ураженого і затонулого крейсера "Москва" працює спеціальна група психологів, медиків та юристів, основна мета яких унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ, видання "Медиазона"

Дослівно: "За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням".

Деталі: За даними української розвідки, в окупованому Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту РФ з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла.

Згодом стало відомо, виходячи з відповіді прокуратури Чорноморського флоту РФ на запит матері пораненого моряка Гульназа Уразаєва, що військову частину 84201, де служили моряки крейсера "Москва", внесли до списку учасників "спеціальної військової операції".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяфлотрозвідка
Головне сьогодні

У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

Зеленський пояснив, що треба для потужного наступу ЗСУ

На Банковій поцікавились, чому ЄС пом'якшив санкції проти Росії

Інтенсивність застосування ворожої авіації знижена – зведення Генштабу

Молдова відмовилася видавати Білорусі українського нардепа

У Польщі підтвердили підписання великої угоди про постачання зброї Україні

Усі новини...
війна
Навпроти Чернігівщини й Сумщини російська армія зосередила три БТГ – прикордонники
На Чернігівщині скорочують комендантську годину
СБУ затримала ексбойовика, який намагався влаштуватися в десант ЗСУ
Останні новини
03:38
Штати працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет – ЗМІ
02:44
Світоліна стала амбасадоркою United24
02:05
Ворог з мінометів обстріляв Шосткинський район на Сумщині
01:48
Новини 7 червня: рекордно малі запозичення з військових облігацій, пальне без прикордонних черг
01:34
Південь: ЗСУ завдали 4 ударів по скупченню сил ворога
01:18
Окупанти на Херсонщині розпочали підготовку до відзначення дня Росії – ОК "Південь"
00:53
У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ
00:28
З наступного тижня в Україні запустять "Книгу катів" – президент
00:25
Зеленський: Зима буде найскладнішою за роки незалежності, тарифи не мають зрости
00:15
Росія сплачує за війну проти України майже по 300 життів солдатів щоденно – Зеленський
Усі новини...