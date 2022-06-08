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Меркель сказала, чому замість поїздки в Бучу обрала подорож в Італію

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 06:07
Фото: Markus Schreiber, AP

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в Італію, а не в Бучу, щоб "дати зрозуміти, що вона більше не канцлер".

Джерело: Меркель в інтерв’ю каналу ARD, цитує Reuters

Пряма мова: "Ця поїздка була дуже важливою для мене, для мого процесу відокремлення від політики".

Деталі: У квітні Меркель розкритикували за те, що вона відвідала Італію невдовзі після звістки про звірства в Бучі під Києвом, а не прийняла запрошення відвідати Україну.

У півторагодинному інтерв’ю Меркель сказала, що знала, що поїздка викличе суперечності, але цим вона хотіла дати зрозуміти, що вона більше не канцлер.

Нагадаємо: Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Теми: МеркельБучавійнаУкраїна
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