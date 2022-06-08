У Канаді приземлився літак із 170 українськими біженцями

У канадському місті Монктоні провінції Нью-Брансвік приземлився чартерний рейс із українськими біженцями.

Джерело: CBC

Деталі: Загалом на борту літака перебувало 170 біженців з України.

Українців у міжнародному аеропорту зустріли представники уряду Нью-Брансвіка, зокрема прем'єр-міністр провінції Браян Хіггс.

Усі дорослі пасажири після посадки літака отримали інформаційні матеріали про провінцію, а діти – пакетики з розмальовками, олівцями та смаколиками.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Канада відправить у Польщу близько 150 військових для того, щоб допомогти польським колегам приймати біженців з України; до місії включать україномовних канадців.