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У Канаді приземлився літак із 170 українськими біженцями

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 06:48
У Канаді приземлився літак із 170 українськими біженцями
фото: Radio-Canada

У канадському місті Монктоні провінції Нью-Брансвік приземлився чартерний рейс із українськими біженцями.

Джерело: CBC

Деталі: Загалом на борту літака перебувало 170 біженців з України.

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Українців у міжнародному аеропорту зустріли представники уряду Нью-Брансвіка, зокрема прем'єр-міністр провінції Браян Хіггс.

Усі дорослі пасажири після посадки літака отримали інформаційні матеріали про провінцію, а діти – пакетики з розмальовками, олівцями та смаколиками.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Канада відправить у Польщу близько 150 військових для того, щоб допомогти польським колегам приймати біженців з України; до місії включать україномовних канадців. 

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Теми: КанадабіженціУкраїнавійна
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