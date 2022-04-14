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Канадські військові зустрічатимуть українських біженців у Польщі

Четвер, 14 квітня 2022, 20:17

Канада відправить у Польщу близько 150 військових для того, щоб допомогти польським колегам приймати біженців з України; до місії включать україномовних канадців. 

Як повідомляє Reuters, про це оголосила міністерка оборони Аніта Ананд, пише "Європейська правда". 

Місія буде допомагати польським колегам у центрах прийому біженців з України по всій території Польщі. 

"Наші військові надаватимуть загальну підтримку та обмежену медичну допомогу, що буде можливим завдяки україномовному персоналу Збройних сил Канади", - розповіла міністерка.

Також військові допомагатимуть спеціальній польській групі гуманітарної допомоги та надаватимуть сприяння у переселенні українців до Канади. 

Раніше уряд Джастіна Трюдо затвердив спеціальну схему для прийому в Канаді українців, що залишили свої домівки через війну і станом на 6 квітня були схвалені 30 тисяч запитів на тимчасове проживання.  

У проєкті бюджету на 2022-23 роки передбачено фінансування купівлі зброї та нові кредити для України.

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Теми: КанадаПольщабіженці
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