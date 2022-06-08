У Росії запалав черговий військкомат, паліїв не знайшли

Дерев’яний військовий комісаріат підпалили у російському Владивостоку двоє невідомих.

Джерело: російське видання "Комсомольская правда"

Деталі: За даними російських правоохоронців, 8 червня двоє хлопців кинули пляшку з запалювальною сумішшю у стіну будинку, де знаходився військкомат. При цьому вони знімали свої дії на телефон.

Палії втекли, їх не вдалося затримати.

Нагадаємо: Це вже не перший випадок, коли у військкомати в різних містах РФ кидають "коктейлі Молотова". З 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.

Невідомі почали палити не лише військкомати, але й інші адмінбудівлі. Зокрема у селі Пушкіно на півдні окупованого Криму кинули "коктейль Молотова" у приміщення місцевої адміністрації.

А в Комсомольску-на-Амурі невідомий чоловік підпалив приміщення Росгвардії, занісши всередину каністру бензину.