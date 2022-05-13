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Військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 11:58
Військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова
фото з військкомату в омську

Люди закидали коктейлями Молотова військкомат російському в Омську.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що в будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова.

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Як розповіли свідки, біля будівлі відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.

Ще одне ЗМІ пише, що в регіональному управлінні МВС на їхній запит повідомили, що "не коментують" інцидент.

 

Нагадаємо: Це вже не перший випадок, коли до військкоматів у різних містах РФ кидають коктейлі Молотова.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ВВС, з 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.

Теми: Росіядиверсантивійна
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