Військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова

фото з військкомату в омську

Люди закидали коктейлями Молотова військкомат російському в Омську.

Джерело: "Медіазона" з посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Повідомляється, що в будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова.

Як розповіли свідки, біля будівлі відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.

Ще одне ЗМІ пише, що в регіональному управлінні МВС на їхній запит повідомили, що "не коментують" інцидент.

Нагадаємо: Це вже не перший випадок, коли до військкоматів у різних містах РФ кидають коктейлі Молотова.

За даними ВВС, з 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.