Військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова
П'ятниця, 13 травня 2022, 11:58
Люди закидали коктейлями Молотова військкомат російському в Омську.
Джерело: "Медіазона" з посиланням на місцеві ЗМІ
Деталі: Повідомляється, що в будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули щонайменше два коктейлі Молотова.
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Як розповіли свідки, біля будівлі відчувається сильний запах гасу, а на місці працюють криміналісти.
Ще одне ЗМІ пише, що в регіональному управлінні МВС на їхній запит повідомили, що "не коментують" інцидент.
Нагадаємо: Це вже не перший випадок, коли до військкоматів у різних містах РФ кидають коктейлі Молотова.
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За даними ВВС, з 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.