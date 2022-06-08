Лавров назвав проблему вивезення зерна з України "маленькою" і нахамив на жорстке запитання

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що військові РФ та Туреччини обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна.

Джерело: Лавров, якого 8 червня цитує пропагандистське видання РФ РИА "Новости"

Деталі: За підсумками переговорів із главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу Лавров заявив, що Туреччина, мовляв, повідомила, що українська сторона готова забезпечувати прохід через мінні поля у Чорному морі чи розмінування.

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При цьому глава МЗС намагається мінімізувати масштаби проблеми із вивезенням зерна з України.

Пряма мова: "Наші військові в контакті з турецькими друзями обговорюють деталі цих процесів, цих ініціатив. З нашого боку, будь-яких перешкод для того, щоб цю проблемку - вона маленька насправді - вирішити, ніколи не було. Якщо дозріла київська влада, ми будемо лише раді співпрацювати".

Деталі: Глава МЗС країни, яка веде повномасштабну війну проти України, заявив також, що Росія "гарантує безпеку підходу суден після розблокування портів і не користуватиметься цим на користь спецоперації".

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Це, мовляв, гарантії президента Росії.

Також Лавров нахамив у відповідь на жорстке запитання журналіста про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вдалося продати.

Пряма мова: "У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно - позбавити схід України від тиску неонацистського режиму.

А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення. З боку Росії жодних перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море".

Що передувало: 7 травня МЗС України заявило, що нині відсутні домовленості між Україною, Туреччиною та Росією щодо розблокування українських портів. Відомство підкреслило, що будь-які домовленості, які не враховують інтереси України, будуть відкинуті.

Нагадаємо: Росія замінувала та заблокувала акваторію Чорного моря, цинічно звинувачуючи в цьому Україну, проти якої веде війну. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що гарантіям глави РФ Володимира Путіна вірити не можна – його слова порожні.

Через блокування портів зараз в Україні залишається 23,5 млн. тонн залишків зернових та олійних культур, які займають сховища.