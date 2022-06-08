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Глава МЗС Туреччини назвав реалістичним план "зернового коридору" в Чорному морі

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 13:07

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав реалістичним план ООН зі створення коридору в Чорному морі для поновлення вивозу українського зерна і виступив за подальші переговори з цього питання за участю всіх сторін.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, він заявив після зустрічі з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Торкаючись питання постачання зерна з портів України, турецький міністр зазначив, що Анкара вважає реалістичним план створення "зернового коридору" у Чорному морі.

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"У питанні "зернового коридору" ми обговорюємо механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання", - сказав міністр.

За словами турецького міністра, важливо також узгодити безпеку судноплавства у Чорному морі. Лавров у свою чергу висловив вимогу розмінування Україною вод біля портів.

Також Чавушоглу заявив, що завершення війни між Росією та Україною шляхом переговорів відповідає інтересам усієї світової спільноти.

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За його словами, заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між РФ та Україною.

"Сьогодні сформувалася позитивніша атмосфера для відновлення переговорного процесу (між РФ та Україною), ніж ще кілька тижнів тому", - пояснив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто.

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Росія у свою чергу заявляє, що готова пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки.

Теми: ТуреччинаРосіяУкраїна
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