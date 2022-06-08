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Замість референдуму опитування: окупанти готують запасний варіант "приєднання" Херсонщини до РФ

Середа, 8 червня 2022, 13:24

Російські окупанти почали проводити на території захопленої Херсонської області псевдоопитування серед мешканців області, яке може стати підґрунтям для "приєднання" регіону до Росії.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого "приєднання" до РФ. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціологічне опитування".

Деталі: Людям по телефону пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Путіна.

За даними розвідки, "результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Більшість жителів відмовляються відповідати на запитання.

У розвідки є дані, якщо окупанти не зможуть провести так званий "референдум", то спробують "приєднати" область на підставі результатів "соціологічного дослідження".

Нагадаємо: Напередодні призначена російськими військовими влада колаборантів у Херсонській області висловила сподівання, що в окупованому регіоні пройде "референдум" про "входження" до складу Росії.

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Теми: ХерсонРосіяанексія
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