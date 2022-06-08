У Держдумі РФ запропонували скасувати незалежність Литви

Депутат російської Держдуми Євген Федоров запропонував скасувати постанову часів СРСР щодо визнання незалежності Литви.

Джерело: російський пропагандистський сайт "РИА Новости"

Дослівно: "Депутат Федоров вніс у Держдуму проєкт про відміну постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

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Нагадаємо: Процес виходу Литви з СРСР був болючим і супроводжувався жертвами серед мирного населення, оскільки радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.

Водночас, після Серпневого путчу критично загострилися внутрішні проблеми у самій Росії, 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР, органу, створеного V позачерговим з'їздом народних депутатів, під головуванням Михайла Горбачова було визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

Що передувало: Литва виступає за найжорсткіші санкції ЕС проти Росії послідовно підтримує Україну щодо вступу в ЄС, надає військову підтримку у протистоянні з Росією. Зокрема, наприкінці квітня Україні було передано важкі міномети.

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Також Литва пропонувала створити військово-морську коаліцію для зняття блокади РФ та експорту українського зерна.