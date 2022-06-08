У Держдумі РФ запропонували скасувати незалежність Литви
Депутат російської Держдуми Євген Федоров запропонував скасувати постанову часів СРСР щодо визнання незалежності Литви.
Джерело: російський пропагандистський сайт "РИА Новости"
Дослівно: "Депутат Федоров вніс у Держдуму проєкт про відміну постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".
Нагадаємо: Процес виходу Литви з СРСР був болючим і супроводжувався жертвами серед мирного населення, оскільки радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.
Водночас, після Серпневого путчу критично загострилися внутрішні проблеми у самій Росії, 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР, органу, створеного V позачерговим з'їздом народних депутатів, під головуванням Михайла Горбачова було визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.
Що передувало: Литва виступає за найжорсткіші санкції ЕС проти Росії послідовно підтримує Україну щодо вступу в ЄС, надає військову підтримку у протистоянні з Росією. Зокрема, наприкінці квітня Україні було передано важкі міномети.
Також Литва пропонувала створити військово-морську коаліцію для зняття блокади РФ та експорту українського зерна.