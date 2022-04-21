Литва передала Україні важкі міномети
Четвер, 21 квітня 2022, 09:00
Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.
Як повідомляє BNS, про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".
"Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато", - зазначив він.
Реклама:
Як повідомлялося, також Литва розпочала навчання першої групи українських військових користуванню протитанковими засобами.
Минулого тижня країна передала Україні телекомунікаційне обладнання для відновлення українського мовлення у постраждалих внаслідок війни регіонах.
ВІДЕО ДНЯ