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Литва передала Україні важкі міномети

"Європейська правда"Четвер, 21 квітня 2022, 09:00

Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляє BNS, про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда"

"Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато", - зазначив він. 

Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї - ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.

Як повідомлялося, також Литва розпочала навчання першої групи українських військових користуванню протитанковими засобами.

Минулого тижня країна передала Україні телекомунікаційне обладнання для відновлення українського мовлення у постраждалих внаслідок війни регіонах. 

Теми: ЛитваУкраїназброя
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