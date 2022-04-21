Литва передала Україні важкі міномети, щоб допомогти у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляє BNS, про це заявив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Ми передали Україні важкі міномети. Цифр я не називатиму, але передали ми багато", - зазначив він.

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Міністр додав, що загальна вартість всієї переданої військової допомоги сягає вже десятків мільйонів євро, а вартість заміщення може бути у 5-10 разів вищою. Серед переданої Україні зброї - ПЗРК, протитанкова зброя, гранати, боєприпаси, кулемети.

Як повідомлялося, також Литва розпочала навчання першої групи українських військових користуванню протитанковими засобами.

Минулого тижня країна передала Україні телекомунікаційне обладнання для відновлення українського мовлення у постраждалих внаслідок війни регіонах.