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Порошенко повернувся в Україну

Альона Мазуренко Середа, 8 червня 2022, 15:55
Порошенко повернувся в Україну
фото: ТГ Порошенка

П'ятий президент Петро Порошенко, якого не випускали за кордон, повернувся на територію України.

Джерело: пресслужба в коментарі УП, нардеп Ірина Федина у Facebook

Деталі: У пресслужбі партії "Євросолідарність" підтвердили, що Порошенко уже перебуває у Львові. 

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Федина опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 разом із дружиною Мариною та Фединою.

За словами нардепки, 12 автівок відправляться спочатку у Київ, а потім на передову.  

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Пізніше Порошенко повідомив, що 12 нових пікапів були відвантажені з митного складу під час його перебування в Роттердамі.

Пряма мова: "Колоною із цих новеньких авто для військових ми вирушаємо в Київ. Для того, щоб там їх перефарбувати, встановити кунги, генератори, шанцевий інструмент.

Вони вирушать на фронт, де на них уже чекають бригади десантно-штурмових військ".

Деталі: Він додав, що в Англії підписанав документи щодо вантажівок для ЗСУ: "Сподіваюся, що до 15 червня, протягом 7 днів, будуть відвантажені повнопривідні вантажівки для ЗСУ. Зараз ми чекаємо на отримання експортної ліцензії. У британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко".

Нагадаємо: 

  • 30 травня п’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
  • Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" - не зчитувався QR код.
  • 6 червня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко все ще перебуває за кордоном, хоча його відрядження закінчилося 2 червня. Встиг відвідати Велику Британію. 

Теми: ПорошенкоУкраїнакордон
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