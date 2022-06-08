Порошенко повернувся в Україну

П'ятий президент Петро Порошенко, якого не випускали за кордон, повернувся на територію України.

Джерело: пресслужба в коментарі УП, нардеп Ірина Федина у Facebook

Деталі: У пресслужбі партії "Євросолідарність" підтвердили, що Порошенко уже перебуває у Львові.

Реклама:

Федина опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 разом із дружиною Мариною та Фединою.

За словами нардепки, 12 автівок відправляться спочатку у Київ, а потім на передову.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше Порошенко повідомив, що 12 нових пікапів були відвантажені з митного складу під час його перебування в Роттердамі.

Пряма мова: "Колоною із цих новеньких авто для військових ми вирушаємо в Київ. Для того, щоб там їх перефарбувати, встановити кунги, генератори, шанцевий інструмент.

Вони вирушать на фронт, де на них уже чекають бригади десантно-штурмових військ".

Деталі: Він додав, що в Англії підписанав документи щодо вантажівок для ЗСУ: "Сподіваюся, що до 15 червня, протягом 7 днів, будуть відвантажені повнопривідні вантажівки для ЗСУ. Зараз ми чекаємо на отримання експортної ліцензії. У британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко".

Нагадаємо: