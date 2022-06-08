Порошенко повернувся в Україну
П'ятий президент Петро Порошенко, якого не випускали за кордон, повернувся на територію України.
Джерело: пресслужба в коментарі УП, нардеп Ірина Федина у Facebook
Деталі: У пресслужбі партії "Євросолідарність" підтвердили, що Порошенко уже перебуває у Львові.
Федина опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 разом із дружиною Мариною та Фединою.
За словами нардепки, 12 автівок відправляться спочатку у Київ, а потім на передову.
Пізніше Порошенко повідомив, що 12 нових пікапів були відвантажені з митного складу під час його перебування в Роттердамі.
Пряма мова: "Колоною із цих новеньких авто для військових ми вирушаємо в Київ. Для того, щоб там їх перефарбувати, встановити кунги, генератори, шанцевий інструмент.
Вони вирушать на фронт, де на них уже чекають бригади десантно-штурмових військ".
Деталі: Він додав, що в Англії підписанав документи щодо вантажівок для ЗСУ: "Сподіваюся, що до 15 червня, протягом 7 днів, будуть відвантажені повнопривідні вантажівки для ЗСУ. Зараз ми чекаємо на отримання експортної ліцензії. У британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко".
Нагадаємо:
- 30 травня п’ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
- Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" - не зчитувався QR код.
- 6 червня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко все ще перебуває за кордоном, хоча його відрядження закінчилося 2 червня. Встиг відвідати Велику Британію.