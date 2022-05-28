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"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 12:16
Петро Порошенко. фото ілюстративне

Підставою відмови у виїзді п'ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу.

Джерело: співрозмовники УП в Державній прикордонній службі

Деталі: За даними джерел УП о 21.50 в пункт пропуску "Рава-Руська" на Львівщині прибув Порошенко, який є членом комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу, та 5 людей, які його супроводжували.

Під час проходження паспортного контролю він надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламенській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Водночас, як зазначає співрозмовник УП, в ході перевірки цього документу виявилося не можливим встановити його дійсність: не зчитувався QR - код.

За даними УП, Порошенку та його оточенню роз'яснили, що у зв'язку з вищезазначеним вони не можуть перетнути державний кордон.

О 23.50 експрезидент та люди, якій його супроводжували, повернулись на територію України.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження. "Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".

Теми: Порошенкокордон
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