Підвал смерті в Ягідному: встановили особи вже 9 російських катів – ОГП

Люди у підвалі школи у Ягідному. Фото Ольги Меняйло

Правоохоронці встановили особи 9 російських окупантів, які зігнали понад 300 людей у підвал школи у с. Ягідне у Чернігівській області і довгий час утримували їх у нелюдських умовах як живий щит.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Офіс генерального прокурора та Чернігівська обласна прокуратура спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановили вже 9 військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством".

Деталі: Докази причетності до злочинів зібрано щодо військових:

Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,

Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ,

Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ,

Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Венедіктова нагадала, що у березні загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні татуювання та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих "обшуків" російські військові крали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники.

Крім того, у селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, то кожного 5-го чоловіка стратять.

Потім окупанти зігнали більше 300 людей в тісний підвал сільської школи. В самій школі загарбники облаштований свій штаб, тож цивільні стали їхнім "живим щитом".

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Наймолодшому бранцю росіян було 1,5 місяці, найстаршому – 93. Загалом у підвалі утримували 77 дітей.

Умови були нелюдськими: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія, через що у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців.

Список померлих у підвалі і вбитих окупантами вели просто на стіні Фото з facebook Венедіктової

Також в цей час у Ягідному російські військові вбили ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу.

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