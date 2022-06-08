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Підвал смерті в Ягідному: встановили особи вже 9 російських катів – ОГП

Ірина БалачукСереда, 8 червня 2022, 16:32
Підвал смерті в Ягідному: встановили особи вже 9 російських катів – ОГП
Люди у підвалі школи у Ягідному. Фото Ольги Меняйло

Правоохоронці встановили особи 9 російських окупантів, які зігнали понад 300 людей у підвал школи у с. Ягідне у Чернігівській області і довгий час утримували їх у нелюдських умовах як живий щит.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Офіс генерального прокурора та Чернігівська обласна прокуратура спільно з СБУ, Нацполом та ДБР встановили вже 9 військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до звірств в Ягідному. Всім їм повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством".

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Деталі: Докази причетності до злочинів зібрано щодо військових:

  • Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ,
  • Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ,
  • Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ,
  • Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Венедіктова нагадала, що у березні загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні татуювання та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих "обшуків" російські військові крали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники.

Крім того, у селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що якщо виявлять приховані, то кожного 5-го чоловіка стратять.

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Потім окупанти зігнали більше 300 людей в тісний підвал сільської школи. В самій школі загарбники облаштований свій штаб, тож цивільні стали їхнім "живим щитом".

Наймолодшому бранцю росіян було 1,5 місяці, найстаршому – 93. Загалом у підвалі утримували 77 дітей. 

Умови були нелюдськими: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія, через що у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. 

 
Список померлих у підвалі і вбитих окупантами вели просто на стіні 
Фото з facebook Венедіктової 

Також в цей час у Ягідному російські військові вбили ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу.

Читайте також: 350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

Теми: УкраїнавійнаОфіс генпрокурора
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