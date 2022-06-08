Терорист Пушилін звільнив так званий "уряд" ОРДО

Терористи на Донеччині звільнили так званий "уряд" окупованих регіонів області. Рішення про "звільнення" підписав ватажок терористів Денис Пушилін, щоб "посилити інтеграційні процеси".

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на сайт бойовиків

Дослівно: "Постановляю: звільнити Ананченка Олександра Євгеновича з посади голови уряду Донецької народної республіки".

Оголосити про відставку "уряду" Донецької народної республіки".

Деталі: При цьому нинішній "прем'єр та міністри" терористів продовжать працювати до формування нового так званого "уряду".

Раніше Пушилін запропонував бойовику Ананченку "очолити розвиток держсектору".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупаційній владі Донецької області відбувається ротація.

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Новим керівником так званого "уряду" окупантів призначили росіянина Віталія Хоценко.

Пушилін заявив, що зміна "уряду ДНР" була викликана "необхідністю посилити інтеграційні процеси".

У повідомленні не уточнюється, де саме працював Хоценко раніше, але його ПІБ повністю збігається з ім'ям директора департаменту міністерства промисловості та торгівлі Росії Віталієм Павловичем Хоценком. Хоценко – випускник четвертого потоку "школи губернаторів", фіналіст конкурсу "Лідери Росії" 2018-2019 років.

До призначення головою департаменту Мінпромторгу він був міністром енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Андрющенко зауважив, що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка.

Радник міського голови Маріуполя вважає, що росіяни напряму підпорядковують собі владу в регіоні та містах, а "всі колаборанти йдуть в утиль (на брухт - ред)".

Такі дії, на його думку, є спробою РФ інтегрувати Маріуполь та регіон та включити його до складу РФ без "референдумів і гречки".