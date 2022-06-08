Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Терорист Пушилін звільнив так званий "уряд" ОРДО

Мазуренко Альона Середа, 8 червня 2022, 20:19
ДЕНИС ПУШИЛИН, AFP VIA GETTY IMAGES

Терористи на Донеччині звільнили так званий "уряд" окупованих регіонів області. Рішення про "звільнення" підписав ватажок терористів Денис Пушилін, щоб "посилити інтеграційні процеси".

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на сайт бойовиків

Дослівно: "Постановляю: звільнити Ананченка Олександра Євгеновича з посади голови уряду Донецької народної республіки".

Оголосити про відставку "уряду" Донецької народної республіки".

Деталі: При цьому нинішній "прем'єр та міністри" терористів продовжать працювати до формування нового так званого "уряду".

Раніше Пушилін запропонував бойовику Ананченку "очолити розвиток держсектору".

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупаційній владі Донецької області відбувається ротація.

ВІДЕО ДНЯ

Новим керівником так званого "уряду" окупантів призначили росіянина Віталія Хоценко.

Пушилін заявив, що зміна "уряду ДНР" була викликана "необхідністю посилити інтеграційні процеси".

У повідомленні не уточнюється, де саме працював Хоценко раніше, але його ПІБ повністю збігається з ім'ям директора департаменту міністерства промисловості та торгівлі Росії Віталієм Павловичем Хоценком. Хоценко – випускник четвертого потоку "школи губернаторів", фіналіст конкурсу "Лідери Росії" 2018-2019 років.

До призначення головою департаменту Мінпромторгу він був міністром енергетики, промисловості та зв'язку Ставропольського краю.

Андрющенко зауважив, що ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка.

Радник міського голови Маріуполя вважає, що росіяни напряму підпорядковують собі владу в регіоні та містах, а "всі колаборанти йдуть в утиль (на брухт - ред)". 

Такі дії, на його думку, є спробою РФ інтегрувати Маріуполь та регіон та включити його до складу РФ без "референдумів і гречки".

Теми: ОРДЛОДонецька областьокупаціявійна
Головне сьогодні

Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА

Зеленський: У Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Європарламент cхвалив резолюцію з закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

Усі новини...
ОРДЛО
Суд дав по 15 років мешканцям ОРДО, які перейшли на бік окупантів
Бойовики хочуть розстріляти трьох полонених іноземців
Сім'ї захисників Маріуполя просять "Червоний хрест" домагатися від РФ кращих умов
Останні новини
05:00
США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю
04:14
Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW
03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62
02:15
США вже надали Україні $1 млрд прямої підтримки – посол
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів на Херсонщині
00:40
Херсонщина: Росіяни обстріляли село, є поранені
23:44
Українська збірна перемагає Ірландію з рахунком 1:0 на старті Ліги націй УЄФА
23:25
Від початку війни українські літаки здійснили понад 1100 авіанальотів на ворога
23:24
Німці підтримують продовження експлуатації чинних АЕС, але проти будівництва нових – опитування
Усі новини...