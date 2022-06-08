На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних

Упродовж доби 8 червня російські окупанти вбили 4 цивільних осіб на Донеччині.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Кириленка: "Ситуація на Донеччині лишається стабільно складною. Лінія фронту під постійними обстрілами.

Реклама:

Зараз (близько 19:15 – УП) відбувся обстріл у Курахівській об’єднаній територіальній громаді. Зранку був обстріл, черговий ракетний удар по Бахмуту – зруйновано школу. 5 людей поранено, 4 людей загинуло".

Деталі: Очільник обласної адміністрації закликав місцевих жителів евакуюватися, аби Збройні сили України могли більш ефективно зводити оборонні рубежі в області перед наступом російських військ.

Кириленко розповів, що епідеміологічна ситуація в Маріуполі катастрофічна через руйнування водопровідних мереж, каналізації та водопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Уночі 8 червня росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міста Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк.