Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних

Денис КарловськийСереда, 8 червня 2022, 20:36
На Донеччині росіяни вбили 4 цивільних
знищена школа в бахмуті 8 червня. фото: getty images

Упродовж доби 8 червня російські окупанти вбили 4 цивільних осіб на Донеччині.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Кириленка: "Ситуація на Донеччині лишається стабільно складною. Лінія фронту під постійними обстрілами.

Реклама:

Зараз (близько 19:15 – УП) відбувся обстріл у Курахівській об’єднаній територіальній громаді. Зранку був обстріл, черговий ракетний удар по Бахмуту – зруйновано школу. 5 людей поранено, 4 людей загинуло".

Деталі: Очільник обласної адміністрації закликав місцевих жителів евакуюватися, аби Збройні сили України могли більш ефективно зводити оборонні рубежі в області перед наступом російських військ.

Кириленко розповів, що епідеміологічна ситуація в Маріуполі катастрофічна через руйнування водопровідних мереж, каналізації та водопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Уночі 8 червня росіяни обстрілювали зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град" міста Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк.

Теми: Донецька областьжертвиДонбасобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Донецька область
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: