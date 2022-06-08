На Сумщині росіяни провели чотири атаки на прикордонні села

Упродовж доби 8 червня російські окупанти здійснили 4 атаки на різні прикордонні села на Сумщині з різних типів озброєння.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Після 11 ранку росіяни здійснили близько 10 мінометних обстрілів Есманської громади. Пообіді з великокаліберних кулеметів і мінометів обстрілювали Хотінську та Юнаківську громади.

У Шосткинському районі загарбники обстрілами зруйнували приміщення Державної прикордонної служби, в якому до війни тимчасово розміщували нелегальних мігрантів.

Близько 15 години росіяни провели 6 мінометних обстрілів по Середино-Будській громаді, зруйнувавши господарську будівлю. Очевидці також чули кулеметні черги.

Після 16 години російські літаки здійснили атаку на Краснопільську громаду, поранивши 1 людину й знищивши автомобіль.