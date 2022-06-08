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Від початку війни українські літаки здійснили понад 1100 авіанальотів на ворога

Валентина РоманенкоСереда, 8 червня 2022, 23:25
Від початку війни українські літаки здійснили понад 1100 авіанальотів на ворога

Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах ворога.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "На даний час штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів".

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Деталі: Щодо поточної доби повідомляється, що було знищено дев’ять БпЛА, броньована техніка РФ та кількадесят окупантів.

8 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків росіян.

В свою чергу зенітні ракетні війська Повітряних сил у середу уразили два безпілотні літальні апарати "Орлан-10", ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

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Напередодні, 7 червня, ударна авіація під прикриттям винищувачів знищила близько восьми одиниць техніки, уразила склади пально-мастильних матеріалів та склади боєприпасів ворога.

Теми: війна
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