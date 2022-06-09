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Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 02:48
Запорізька область: Росіяни притягнули в Василівку три десятки танків Т-62

Росіяни розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62.

Джерело: речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, якого цитує "Армія Інформ"

Пряма мова: "На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки".

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Нагадаємо: Як повідомляла Запорізька ОВА, у Василівці окупантів вже більше, ніж місцевих жителів.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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