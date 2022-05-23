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У Василівці на Запоріжжі окупантів більше, ніж місцевих жителів – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 03:32
У Василівці на Запоріжжі окупантів більше, ніж місцевих жителів – ОВА
фото: wikipedia

У Запорізькій області зростає кількість російських загарбників, зокрема в місті Василівка їх уже більше, ніж місцевих жителів.

Джерело: Запорізька ОВА

Дослівно: "Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків. Втім окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Комишуваха та Василівка".

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Деталі: Впродовж доби внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами виникло 4 пожежі у Пологівському та Василівському районах області.

Перше займання сталося у Гуляйполі: горів гараж, де знаходилися 4 автівки, сінник, а також вогнем пошкодило будинок. Ще дві пожежі сталися на території приватних домоволодінь Оріхова: горіла господарча споруда, гараж та надвірна будівля. Ще одне займання рятувальники ДСНС гасили у Василівці.

Крім того, через вогневі атаки росіян сталася розгерметизація газопроводу у Василівці. Рятувальники перекрили газопровід на газорегуляторному пункті.

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В Оріхові в результаті обстрілів пошкоджено мережі водопостачання.  Однак спеціалісти вже працюють над якнайшвидшим усуненням проблеми водопостачання міста.

У селі Новогорівка Василівського району мешканці повідомляють про збільшення кількості російських військових. Окупанти засіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі  Інженерне Пологівського району.

У Гусарці росіяни розселилися у покинутих будинках, провели обхід, після чого пограбували будинки, з яких виїхали.

У Василівці кількість військових РФ вже перевищує кількість місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують грабувати мирне населення.

Росіяни у Бердянську намагаються привласнити місцевий бізнес і поділити між собою та колаборантами.

"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак заклади були передані в управління колаборантам", – повідомляють в ОВА.

Нагадаємо: У тимчасово окупованому Енергодарі вранці невідомі підірвали двері під'їзду, де перебував ставленик окупантів так званий "глава адміністрації" Андрій Шевчик.

Теми: Запорізька областьвійнаРосія
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