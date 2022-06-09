Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.

Джерело: спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс в Bloomberg

Пряма мова: "Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців".

Знати більше: "Домовилися домовлятися": чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина щодо деблокади портів

Нагадаємо:

  • Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

Теми: ООНрозмінуванняпорти
Головне сьогодні

З "Азовсталі" вийшли 2449 захисників, вони усі в ОРДО – джерело

Польські "Краби" готові до бою: Резніков прозвітував про отриману зброю 

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора – Федоров

Частину будинку на Лобановського в Києві, у який влучила ракета, знесуть

Дуда: переговори з Путіним марні, Гітлеру не пропонували зберегти обличчя

фотоВимагали 2,5 млн за статус нардепа: у Києві затримали представників партії "Наш край"

Усі новини...
ООН
Постпред Росії в ООН вийшов з зали під час виступу президента Євроради
Генсек ООН про війну в Україні: "конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу"
Лукашенко заявив генсеку ООН про готовність до транзиту українського зерна через Білорусь
Останні новини
14:45
Які українські телеканали найчастіше дивилися на YouTube у травні
14:41
фотоРозвідка та артилерія у співпраці зірвали атаку росіян у фланг ЗСУ
14:41
Хроніка 106-го воєнного дня в Україні. ОНЛАЙН
14:40
Контроль на вокзалі Києва: пасажирів просять приходити завчасно, вже виявляли зброю
14:13
Україна очікує заробити 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до ЄС до кінця року
14:02
Президент "Київміськбуду" про відновлення продажів квартир: "Ні про що"
13:57
Окупанти на Півдні змушені користуватися гривнями, бо українці не приймають рублі
13:54
У Кремлі кажуть, що війна закінчиться, коли виконають все, що придумав Путін
13:44
фото"Мешканці пройшли через пекло": посол Британії відвідала Бучу
13:36
Столтенберг скасував візити до Німеччини і Румунії через оперізуючий лишай
Усі новини...