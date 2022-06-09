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ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 03:30
ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці
ФОТО: GETTY

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.

Джерело: спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс в Bloomberg

Пряма мова: "Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців".

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Нагадаємо:

  • Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова пропустити судна із зерном у Середземне море, якщо Україна розмінує порти.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що прийнятними гарантіями для розмінування портів є зброя, яку Україна зможе розташувати в регіоні.

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Теми: ООНрозмінуванняпорти
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