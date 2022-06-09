ООН: Розмінування українських портів може зайняти місяці

Розмінування ключових портів України може зайняти кілька місяців.

Джерело: спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс в Bloomberg

Пряма мова: "Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть зайти або вийти… На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців".

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