Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW

Росіяни, імовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя – тому і перекинули туди 30 танків Т-62.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ та розвідувальні операції у Миколаївській області та активізують операції у Херсонській області у відповідь на нещодавні українські контратаки.

Нагадаємо: Раніше в Міноборони повідомляли, що росіяни розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62.