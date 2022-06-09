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Росіяни перекинули 30 танків на Запоріжжі, щоб посилити контроль над трасою — ISW

Анастасія КалатурЧетвер, 9 червня 2022, 04:14

Росіяни, імовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя – тому і перекинули туди 30 танків Т-62.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ та розвідувальні операції у Миколаївській області та активізують операції у Херсонській області у відповідь на нещодавні українські контратаки.

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Нагадаємо: Раніше в Міноборони повідомляли, що росіяни розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62.

Теми: Запоріжжя
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