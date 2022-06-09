США про війну в Україні: Стурбовані, хочемо дати всю необхідну зброю

США хочуть забезпечити Україну всією необхідною зброєю, щоб протистояти росіянам.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван

Пряма мова: "Ми стурбовані кожним актом агресії, здійсненим росіянами, кожним дюймом української території, яку вони окупували, руйнують, бомбардують, знищують - як у районах, де вони пересуваються, так і в районах, які вони обстрілюють ракетами здалеку.

Саме тому ми так прагнемо забезпечити українців необхідним озброєнням та інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відштовхнути їх".