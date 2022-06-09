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Окупанти мінують Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя - розвідка

"Українська правда"Четвер, 9 червня 2022, 10:07

Для мінування Херсонської області російські військові завезли на окуповану територію боєприпаси 50-х років минулого століття.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки МО України

Дослівно: "Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження".

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Деталі: За даними розвідки, на окуповану територію прибула колона російських військових вантажівок з мінами, виготовленими у 50-х роках минулого сторіччя. Боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення.

Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування направило боєприпаси на передову.

При спробі встановити мінні загородження, на цих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських військ. Військове керівництво класифікувало це як нещасний випадок.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 9 червня вранці окупанти обстріляли село Твердомедове Херсонської області, поранені двоє цивільних.

Теми: війна
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