Частину будинку на Лобановського в Києві, у який влучила ракета, знесуть

КМДА планує відновити пошкоджений унаслідок ракетного обстрілу росіянами будинок на проспекті Лобановського в Києві до середини осені – у ньому також доведеться розібрати верхні поверхи.

Джерело: перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник в ефірі "Еспресо", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відновлення житлового будинку на проспекті Лобановського у Києві, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, планується завершити до середини осені.

Пряма мова Поворозника: "Разом із мешканцями будинку на Лобановського було проведено роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися.

На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети. Ми спілкувалися з профільними інститутами та фахівцями, але поверхи потрібно розібрати й відбудувати заново".

Нагадаємо: У Києві на проспекті Лобановського ще 26 лютого російський снаряд попав у житловий будинок.