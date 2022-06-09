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Частину будинку на Лобановського в Києві, у який влучила ракета, знесуть

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 11:37
фото дснс

КМДА планує відновити пошкоджений унаслідок ракетного обстрілу росіянами будинок на проспекті Лобановського в Києві до середини осені – у ньому також доведеться розібрати верхні поверхи.

Джерело: перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник в ефірі "Еспресо", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відновлення житлового будинку на проспекті Лобановського у Києві, пошкодженого внаслідок влучення російської ракети 26 лютого, планується завершити до середини осені.

Пряма мова Поворозника: "Разом із мешканцями будинку на Лобановського було проведено роботи з профільним заступником, визначено обсяги відповідних робіт, які вже розпочалися.

На жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, що нависають над діркою від влучення ракети. Ми спілкувалися з профільними інститутами та фахівцями, але поверхи потрібно розібрати й відбудувати заново".

Нагадаємо: У Києві на проспекті Лобановського ще 26 лютого російський снаряд попав у житловий будинок.

Теми: КиївобстрілвійнаРосія
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